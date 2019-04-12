2019-04-12T10:32:20+03:00
Общество

Симферополь «застыл» в километровых пробках

Горожане опаздывают на работу и по делам
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Если бы не дождик, можно было бы пройтись пешком.Если бы не дождик, можно было бы пройтись пешком.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть Симферополя превратилась в сплошную пробку. Огромные заторы на проспекте Победы, Караимской, Севастопольской, Центральном рынке, ул. Толстого, Гагарина, Москольце, и других улицах.

- Опоздала на работу на час, хотя с Центрального рынка до пл. Советской ехать десять минут, а сегодня что-то страшное творится, машины еле двигаются, сплошная тянучка, - жалуется автомобилистка Евгения.

- Объезжайте центр. Тут огромная пробка от парка Тренева до площади Советской, - пишут пользователи в соцсетях.

"Лучше ходить пешком", - говорят автомобилисты.

"Лучше ходить пешком", - говорят автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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