Симферополь «застыл» в километровых пробках
Горожане опаздывают на работу и по делам
Если бы не дождик, можно было бы пройтись пешком.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть Симферополя превратилась в сплошную пробку. Огромные заторы на проспекте Победы, Караимской, Севастопольской, Центральном рынке, ул. Толстого, Гагарина, Москольце, и других улицах.
- Опоздала на работу на час, хотя с Центрального рынка до пл. Советской ехать десять минут, а сегодня что-то страшное творится, машины еле двигаются, сплошная тянучка, - жалуется автомобилистка Евгения.
- Объезжайте центр. Тут огромная пробка от парка Тренева до площади Советской, - пишут пользователи в соцсетях.
"Лучше ходить пешком", - говорят автомобилисты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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