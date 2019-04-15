2019-04-15T09:55:23+03:00
Общество

В Ленинском районе обезвредили 15 авиабомб времен войны

Сообщение о находке взрывоопасных предметов поступило от местных жителей
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КрымуФото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
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В Ленинском районе Крыма обезвредили 15 осколочных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Крыму.

- Сообщение о находке взрывоопасных предметов поступило от местных жителей, которые обнаружили подозрительные металлические предметы, по внешнему виду напоминающие авиабомбы, на открытой территории в районе села Багерово Ленинского района, - сообщили в МЧС.

Специалисты группы разминирования Керченского спецотряда прибыли на место и определили, что местные жители нашли 10 осколочных авиабомб весом в 25 кг (АО-25) и пять по 10 килограмм.

Все авиабомбы уничтожили с соблюдением мер безопасности. Специалисты МЧС повторно обследовали территорию, но больше взрывоопасных предметов не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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