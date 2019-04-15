2019-04-15T11:01:37+03:00
Общество

Из-за непогоды часть Крыма осталась без света

Специалисты «Крымэнерго» устраняют повреждения
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму из-за сильного ветра и дождей произошли аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», в селах Зерновое и Роскошное Джанкойского района около 15 часов 14 апреля отключился свет. Энергетики два часа восстанавливали подачу электроэнергии.

Через несколько часов свет отключился еще в десяти населенных пунктах: Табачное, Хлебное, Находка, Селянка, Тимирязево, Арбузовка, Веселое, Краснополье, Азовское и Яркое поле.

Только к ночи электрики полностью восстановили энергоснабжение и вернули свет в дома крымчан.

Вечером 14 апреля обесточенными оказались села Виноградное, Ветровка и Наумовка Сакского района. Энергетики осмотрели оборудование и подключили потребителей.

Ранним утром 15 апреля непогода «отключила» свет в Красноперекопском районе (села Филатовка, Карпова Балка) и в Ленинском районе (Семеновка и Азовское).

Специалисты «Крымэнерго» продолжают искать повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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