На проведение ЯМЭФ из бюджета Крыма выделят 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-17T15:37:18+03:00

Эта сумма позволит возместить затраты на организацию и проведение форума

Изменить размер текста: A A

Депутаты Госсовета Крыма внесли изменения в бюджет республики. Соответствующий документ приняли на внеочередной сессии парламента РК 17 апреля.

Будет выделено 100 миллионов рублей субсидии, чтобы возместить затраты на организацию и проведение пятого Ялтинского международного экономического форума.

Также, согласно документу, увеличен общий объем доходов бюджета до 195,5 миллиарда рублей. При этом расходная часть тоже увеличилась до 199,5 миллиарда.

Так, на 100 миллионов рублей увеличились поступления по НЛФЛ за счет постановки на учет в налоговых органах и привлечение к уплате налога обособленных подразделений и филиалов организаций, зарегистрированных в других субъектах РФ, и обособленных подразделений, задействованных в реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года.

Напомним, пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет 18-20 апреля в Ялте. По предварительным данным, на мероприятии ждут около ста иностранных делегаций. Ожидается больше трех тысяч участников.

ИСТОЧНИК KP.RU