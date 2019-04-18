В Севастополе 18 апреля ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-18T09:28:37+03:00

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В четверг, 18 апреля, в Севастополе ограничат движение транспорта. Это связано с проведением патриотической акции «Поезд Победы».

Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры до 18.00 будут ограничены остановки и стоянки автомобилей на Привокзальной площади.

- 18 апреля с 12:00 до 16:00 вводится временное ограничение движения всех транспортных средств, кроме автомобильного транспорта экстренных служб и участников мероприятия на участке ул. Вокзальная в районе съезда на Привокзальную площадь, - добавили в пресс-службе правительства города-героя.

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«Поезд Победы» прибудет на железнодорожный вокзал Севастополя в 14.00. Торжественный митинг начнется в 13:45.

Жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией передвижного музея.

ИСТОЧНИК KP.RU