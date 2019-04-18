В Симферополе огласили приговор по "делу Веджие Кашка"

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-18T09:45:42+03:00

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Киевский районный суд Симферополя огласил приговор по громкому "делу Веджие Кашка".

Четверых крымчан - Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача - признали виновными в вымогательстве семи тысяч долларов США у гражданина Турции Юсуфа Айтана, передает корреспондент КП-Крым из зала суда.

Как установил суд, в 2017 году турок сожительствовал с внучкой Веджие Кашка Алие. Бабушка помогла ему выкупить автомобиль, передав 3000 долларов, а затем еще 4000 подарила молодым в честь обряда никях (мусульманский аналог венчания, - ред.). Через некоторое время Юсуф Айтан разошелся с девушкой. Семейство Кашка утверждает, что денежки он прихватил с собой, хотя судом это не доказано.

Дегерменджи, Аметов, Чапух и Трубач решили "выбить" деньги: неоднократно угрожали Айтану, забрали его документы. Гражданин Турции обратился за помощью к правоохранителям. Во время задержания четверых фигурантов стало плохо бабушке, Веджие Кашка, она скончалась от сердечного приступа.

Суд признал Аметова, Дегеменджи и Трубача виновными в вымогательстве, они получили по три года лишения свободы условно. А Чапуха осудили еще и за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, так как во время обыска у него нашли автоматы Калашникова. Его лишили свободы на 3,5 года - тоже условно.

ИСТОЧНИК KP.RU