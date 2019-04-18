2019-04-18T12:57:45+03:00
Туризм

За год туристы потратили в Крыму 500 миллиардов рублей

В 2018 году полуостров посетило рекордное число отдыхающих
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Отдыхающие тратили деньги на жилье и развлечения.Отдыхающие тратили деньги на жилье и развлечения.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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6,8 миллиона туристов, которые в прошлом году отдохнули в Крыму, потратили на жилье и развлечения 500 миллиардов рублей.

По данным Минкурортов РК, объем налоговых поступлений с 2014 по 2018 год увеличился в два раза.

- В 2018 году Крым посетило рекордное число туристов. 6,8 млн туристов – это на 30% больше, чем в 2017 году. Если говорить про 2019 год, то уже сегодня мы получили прирост числа отдыхающих на 40%, это очень серьезный рост, - считает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Он отметил, что полуостров пользуется сумасшедшей привлекательностью у отдыхающих. Треть всех авиабилетов, купленных россиянами на летний сезон, приходится на Крым.

Напомним, в этом году в Крыму ждут 7 миллионов туристов. При этом, с 1 мая туристический сбор отдыхающие платить не будут. Введение нового налога перенесли на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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