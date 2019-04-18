2019-04-18T13:10:21+03:00
Недвижимость

Ялта, Керчь и Севастополь подписали соглашение о реализации проекта "Умный город"

В городе-герое он частично реализуется с 2016 года
Надежда ДАЦЮКАлександра КОРШУНОВА
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Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев подписывает соглашение о реализации проектаЗаместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев подписывает соглашение о реализации проекта
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В рамках проведения Ялтинского международного экономического форума 18 марта Ялта, Керчь и Севастополь подписали соглашение о реализации проекта "Умный город".

Как рассказал вице-премьер РК Михаил Селезнев, в его рамках выполняются работы по благоустройству общественных пространств. В прошлом году на это потрачено более 800 миллионов рублей.

- В этом году на реализацию проекта выделят 607 миллионов рублей. Планируется благоустроить 19 общественных территорий. Также направят еще 1,2 миллиарда рублей на благоустройство таких знаковых объектов, как реконструкция набережная реки Салгир, - добавил вице-премьер.

Кроме того, заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев отметил, что в городе-герое этот проект частично начал реализовываться еще в 2016 году.

СПРАВКА "КП"

Проект "Умный город" направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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