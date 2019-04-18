Керчь и Цхинвал стали городами-побратимами
На юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме председатель горсовета Керчи и мэр Цхинвала подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами.
В свою очередь Сергей Аксенов уверен, что соглашение о побратимстве двух городов придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.
Также, как сообщили в пресс-службе главы, Сергей Аксенов и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между республиками.
- На сегодня в Южной Осетии представители Крыма начали выпускать винную продукцию, также планируется высадка виноградников. Уверен, что планируемое подписание соглашения даст еще больший импульс для развития наших взаимоотношений, - отметил Бибилов.
СПРАВКА «КП»
V юбилейный Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 17 по 20 апреля. Главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность».
ИСТОЧНИК KP.RU