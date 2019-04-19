В Феодосии построят яхтенную марину на 100 мест

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-19T12:23:17+03:00

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В пятницу, 19 апреля, на юбилейном ЯМЭФ подписали соглашение о строительстве марины на 100 яхт в Феодосии. Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым, общий объем инвестиций - 750 миллионов рублей.

Инвестор Сергей Бейм отметил, что этим проектом они начали заниматься еще при Украине, а реализовать его получается только сейчас.

- За это время мы провели проектировочные и все подготовительные работы. Впереди еще строительство причала для яхт, моторных катеров и лодок, административно-общественный комплекс, состоящий из порядка 60 коттеджей и зон для активного отдыха туристов, автостоянка,- добавил инвестор.

В результате реализации проекта создадут 35 новых рабочих мест.

Бейм уверен, что после реализации проекта увеличится приток активных групп туристов-яхтсменов, а также повысится реализация местных товаров и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU