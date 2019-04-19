2019-04-19T11:59:47+03:00
Экономика

В первый день работы ЯМЭФ удалось подписать 47 соглашений

А бизнесмены провели около 300 переговоров
Анастасия ЖУКОВААлександра КОРШУНОВА
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Переговоры уже в скором времени выльются в инвестиционные проекты. Фото: пресс-служба правительства Республики КрымПереговоры уже в скором времени выльются в инвестиционные проекты. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым
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В первый день работы юбилейного Ялтинского международного экономического форума 18 апреля удалось подписать 47 соглашений. А бизнесмены провели более 300 деловых встреч, которые в ближайшее выльются в инвестиционные проекты.

Всего в первом дне экономического форума участвовали почти 4,5 тысячи человек, из них 800 человек из 89 стран мира.

- Это наши коллеги из Европы, стран арабского мира, африканского континента, Азии и стран Латинской Америки, - рассказали организаторы.

На площадках пятого ЯМЭФ работают 615 журналистов, которые представляют более 100 средств массовой информации, в том числе 40 иностранных.

Среди представителей средств массовой информации присутствуют топ-менеджеры 50 ведущих российских и зарубежных медиа.

СПРАВКА «КП»

V Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 17 по 20 апреля. Его главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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