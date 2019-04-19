Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым
Из Сирии в Крым отправилась первая партия товаров, сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта.
Он отметил, что традиционно из Крыма в Сирию отправляется зерно, а обратно идут поставки полезных ископаемых и продуктов питания.
- В Сирии большие сложности с производством зерна. В свою очередь оттуда идут поставки овощей, фруктов, оливкового масла и цитрусов. Товары, которые привозятся из Сирии, перед появлением на российском рынке должны пройти сертификацию, - сообщил Васюта.
Напомним, крымская делегация побывала в Сирии в октябре 2018 года. По итогам встречи был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве и утверждены планы совместных действий.
В январе Сирию посетила делегация из Севастополя, где было подписано соглашение о сотрудничестве между городом-героем и Тартусом.
ИСТОЧНИК KP.RU