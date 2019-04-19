2019-04-19T14:35:18+03:00
Экономика

В Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии

Это даст возможность зайти на полуостров иностранным инвесторам
Александра КОРШУНОВА
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В республике можно создать экспериментальную площадку, с которой работают многие страны мираВ республике можно создать экспериментальную площадку, с которой работают многие страны мираФото: Надежда ДАЦЮК
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На юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме обсудили создание современных условий для расширения кредита. На данный момент, по словам советника президента РФ Сергея Глазьева, кредитный трансмиссионный механизм почти не работает.

- Значит, нужно идти на эксперименты. Я бы предложил попытаться в Крыму, пользуясь определенным экспериментальным статусом регулированием экономики, внедрить цифровые денежные технологии. Я думаю, что это резко снизит трансграничный барьер, - отметил Глазьев.

Он подчеркнул, что иностранные инвесторы бояться прийти на полуостров именно из-за того, что боятся санкций.

- А если бы использовали цифровые деньги, - криптовалюты или так называемые стейблкоины...Это цифровые деньги, которые привязаны к золоту или к какому-нибудь другому материальному активу, они спокойно проходят через границу и никакие санкции им не страшны, - добавил Глазьев.

Он резюмировал, что в республике можно создать экспериментальную площадку, с которой работают многие страны мира.

- Можем выпустить, например, цифровую единицу, привязанную к квадратному метру площади,- дополнил советник президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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