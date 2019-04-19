В Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии
На юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме обсудили создание современных условий для расширения кредита. На данный момент, по словам советника президента РФ Сергея Глазьева, кредитный трансмиссионный механизм почти не работает.
- Значит, нужно идти на эксперименты. Я бы предложил попытаться в Крыму, пользуясь определенным экспериментальным статусом регулированием экономики, внедрить цифровые денежные технологии. Я думаю, что это резко снизит трансграничный барьер, - отметил Глазьев.
Он подчеркнул, что иностранные инвесторы бояться прийти на полуостров именно из-за того, что боятся санкций.
- А если бы использовали цифровые деньги, - криптовалюты или так называемые стейблкоины...Это цифровые деньги, которые привязаны к золоту или к какому-нибудь другому материальному активу, они спокойно проходят через границу и никакие санкции им не страшны, - добавил Глазьев.
Он резюмировал, что в республике можно создать экспериментальную площадку, с которой работают многие страны мира.
- Можем выпустить, например, цифровую единицу, привязанную к квадратному метру площади,- дополнил советник президента РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU