2019-04-19T14:32:41+03:00
Общество

В Крыму появится завод по производству кофе

Предполагаемый объем инвестиций по проекту - 500 миллионов рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
На заводе планируется производство кофе молотого и в зернахНа заводе планируется производство кофе молотого и в зернахФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В Крыму построят завод по производству кофе. Соответствующие соглашения подписаны на полях ЯМЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма. От республики свою подпись под документом поставила заместитель Председателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико.

Производственная мощность завода составит 4 000 тонн/год перерабатываемой продукции. Предполагаемый объем инвестиций по проекту - 500 миллионов рублей. Планируется создать не менее 100 рабочих мест.

На заводе планируется производство молотого кофе, в зернах, а также сублимированного цикория и какао-напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо
Объем инвестиций в Крым вырос за пять лет в 19 раз
Жительнице Симферополя кредитный кооператив вернет 200 тысяч рублей
В Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии
Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым
Советник президента: за 10 лет экономика Крыма вырастет более чем в два раза
Для Крыма и Севастополя хотят продлить федеральную целевую программу
Участники СЭЗ за пять лет вложили в экономику Крыма 78 миллиардов рублей
В Феодосии построят яхтенную марину на 100 мест
В первый день работы ЯМЭФ удалось подписать 47 соглашений
Гражданину Казахстана грозит пять лет тюрьмы за вымогательство денег у севастопольских предпринимателей
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело из-за испорченных автобусов «Керчьгоравтотранса»
Преподавателей симферопольского техникума подозревают в получении взятки в размере 75 тысяч рублей
Погода в Крыму на 19 апреля: заморозки, ветер и дождь
Задержанного на крымской границе экстремиста взяли под арест
В Симферополе 18 апреля возобновили отопительный сезон
Житель Крыма в теплице выращивал вместе с помидорами 72 куста конопли
Керчь и Цхинвал стали городами-побратимами
Крымские фермеры получат в 2019 году почти 307 миллионов рублей господдержки
В Черноморском районе откроется автокемпинг на 500 мест
Танцевальный флешмоб и мастер-классы: В Симферополе 21 апреля пройдет «День здоровья»
Крым подписал первые соглашения с частными инвесторами более чем на 2 миллиарда рублей
Симферополец проводил старушку до дома и украл у нее 20 тысяч рублей
Ялта, Керчь и Севастополь подписали соглашение о реализации проекта "Умный город"
За год туристы потратили в Крыму 500 миллиардов рублей