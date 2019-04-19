В Крыму появится завод по производству кофе

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-19T14:32:41+03:00

На заводе планируется производство кофе молотого и в зернах Фото: Надежда ДАЦЮК

Предполагаемый объем инвестиций по проекту - 500 миллионов рублей

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В Крыму построят завод по производству кофе. Соответствующие соглашения подписаны на полях ЯМЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма. От республики свою подпись под документом поставила заместитель Председателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико.

Производственная мощность завода составит 4 000 тонн/год перерабатываемой продукции. Предполагаемый объем инвестиций по проекту - 500 миллионов рублей. Планируется создать не менее 100 рабочих мест.

На заводе планируется производство молотого кофе, в зернах, а также сублимированного цикория и какао-напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU