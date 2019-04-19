2019-04-19T14:43:04+03:00
Экономика

Объем инвестиций в Крым вырос за пять лет в 19 раз

Частники активно заходят в СЭЗ, отмечают в Минэкономразвития
Александра КОРШУНОВА
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Такой рост получен благодаря созданию СЭЗ на полуостровеТакой рост получен благодаря созданию СЭЗ на полуостровеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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За пять лет в Крыму объем инвестиций вырос в 19 раз. Об этом в ходе пленарной сессии юбилейного Ялтинского международного экономического форума сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

По его мнению, такой рост получен благодаря созданию СЭЗ на полуострове.

- На рубль льгот инвесторы вложили 4 рубля, - отметил Назаров. - В последнее время интерес инвесторов к СЭЗ снизился, потому что закончился льготный режим по страховым взносам. Но мы хотим с 2020 года восстановить его, уже работаем над этим.

Сергей Назаров считает, что, помимо СЭЗ, увеличению количества инвестиций способствует ФЦП, так как создаются условия, позволяющие предприятиям развиваться.

Замминистра экономразвития РФ уверен, что благодаря ФЦП удастся за 10 лет преодолеть отставание инфраструктуры Крыма от материковой России

ИСТОЧНИК KP.RU

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