Дождь со снегом: В Крыму на 20 апреля объявили штормовое предупреждение
В Крыму в субботу, 20 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в МЧС РК со ссылкой на республиканский гидрометцентр, ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду.
- Ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом, - добавили в пресс-службе МЧС РК.
ВАЖНО
Правила безопасности при непогоде:
- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе
- закрепите конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте рядом с ними автомобили
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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