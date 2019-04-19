2019-04-19T16:47:16+03:00
Общество

Дождь со снегом: В Крыму на 20 апреля объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют усиление ветра
Александра КОРШУНОВА
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Непогода будет бушевать в южных, центральных и восточных районах КрымаНепогода будет бушевать в южных, центральных и восточных районах КрымаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в субботу, 20 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в МЧС РК со ссылкой на республиканский гидрометцентр, ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду.

- Ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом, - добавили в пресс-службе МЧС РК.

ВАЖНО

Правила безопасности при непогоде:

- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе

- закрепите конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте рядом с ними автомобили

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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