В Крыму 20 апреля ожидается дождь со снегом и до +14 градусов тепла
В Симферополе 20 апреля переменная облачность. Ночью и утром дождь со снегом, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +5…+7°.
- В Севастополе 20 апреля облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
На Южном берегу Крыма в субботу также переменная облачность. Ночью и утром временами сильный дождь, а днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +4…+9°.
В Керчи сегодня переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, временами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°; днем +12…+14°.
ИСТОЧНИК KP.RU
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