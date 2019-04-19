В детском центре «Артек» 22 апреля пройдет многочасовой экологический марафон
В международном детском центре «Артек» в Крыму 22 апреля, в День Земли, пройдут тематические акции.
В этот день стартует многочасовой экологический марафон.
Кроме того, артековцы проведут акции по сбору мусора в природных зонах детского центра, а также у Озера на Османе - «Уборка планеты».
Вторым мероприятием для воспитанников центра станет «Щедрость планеты». В каждом лагере ребята будут убирать урожай овса, который они сами выращивали в течение смены.
- Еще артековцы запустят в регионы России флешмоб «Адвокаты природы». Участники вместе с садовниками детского центра установят таблички с названиями уникальных парковых деревьев и хештегом #беремподзащиту, - рассказали в пресс-службе детского центра.
Ребята сделают плакаты с личным обращением о том, почему то или иное дерево требует особой защиты и как его нужно беречь.
После этого выложат эти фотографии в социальные сети с призывом присоединиться к акции детей в разных регионах страны.
Программа
9.00 - 17.30 - Эстафета экологического десанта (уборка природных зон - поочередно от лагеря к лагерю).
9.00 - 17.30 - Эстафета сбора урожая (поочередно от лагеря к лагерю).
10:00 - Флешмоб «Адвокаты природы».
14.00 - Уборка мусора у Озера на Османе.
ИСТОЧНИК KP.RU