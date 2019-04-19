В детском центре «Артек» 22 апреля пройдет многочасовой экологический марафон

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-19T18:51:34+03:00

Ребята проведут акции по сбору мусора в природных зонах детского центра. Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

Так ребята отметят День Земли [программа]

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В международном детском центре «Артек» в Крыму 22 апреля, в День Земли, пройдут тематические акции.

В этот день стартует многочасовой экологический марафон.

Кроме того, артековцы проведут акции по сбору мусора в природных зонах детского центра, а также у Озера на Османе - «Уборка планеты».

Вторым мероприятием для воспитанников центра станет «Щедрость планеты». В каждом лагере ребята будут убирать урожай овса, который они сами выращивали в течение смены.

- Еще артековцы запустят в регионы России флешмоб «Адвокаты природы». Участники вместе с садовниками детского центра установят таблички с названиями уникальных парковых деревьев и хештегом #беремподзащиту, - рассказали в пресс-службе детского центра.

Ребята сделают плакаты с личным обращением о том, почему то или иное дерево требует особой защиты и как его нужно беречь.

После этого выложат эти фотографии в социальные сети с призывом присоединиться к акции детей в разных регионах страны.

Программа

9.00 - 17.30 - Эстафета экологического десанта (уборка природных зон - поочередно от лагеря к лагерю).

9.00 - 17.30 - Эстафета сбора урожая (поочередно от лагеря к лагерю).

10:00 - Флешмоб «Адвокаты природы».

14.00 - Уборка мусора у Озера на Османе.

ИСТОЧНИК KP.RU