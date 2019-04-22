Погода в Крыму на 22 апреля: облачно и до +15 градусов

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-22T07:29:33+03:00

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду

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22 апреля в Крыму будет облачно. Столбики термометров покажут до +15 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Подует северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Симферополе 22 апреля будет переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +14 градусов.

В Севастополе понедельник также будет облачным, но без осадков. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Днем до +14 градусов.

На ЮБК сегодня переменная облачность, дождя не будет. Подует северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Днем до +12 градусов.

В Керчи понедельник также небо будет закрыто тучами, но осадков не ожидается. Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU