В Ялте полицейские задержали мужчин, которые избили и ограбили инвалида
Сотрудники полиции в Ялте задержали двух мужчин, которые побили и ограбили 56-летнего глухонемого инвалида. У него они отобрали российский паспорт и 9 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, ранее судимые жители соседнего государства были пьяными и, пытаясь скрыться от непогоды, зашли в пустующее здание.
Там они и встретили потерпевшего.
- Один из них попытался с ним пообщаться, но глухонемой инвалид не отвечал. Оскорбившись подобным поведением, 30-летний мужчина принялся бить заявителя ногами. После этого его приятель, 33-летний гражданин, забрал деньги и паспорт пострадавшего, - добавили в МВД.
От полученных травм инвалид не смог подняться.
На помощь подоспел ближайший наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.
Мужчины написали явку с повинной.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU