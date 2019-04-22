2019-04-22T10:12:50+03:00
Происшествия

В Ялте полицейские задержали мужчин, которые избили и ограбили инвалида

Преступники также отобрали у пострадавшего паспорт
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Ялте задержали двух мужчин, которые побили и ограбили 56-летнего глухонемого инвалида. У него они отобрали российский паспорт и 9 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, ранее судимые жители соседнего государства были пьяными и, пытаясь скрыться от непогоды, зашли в пустующее здание.

Там они и встретили потерпевшего.

- Один из них попытался с ним пообщаться, но глухонемой инвалид не отвечал. Оскорбившись подобным поведением, 30-летний мужчина принялся бить заявителя ногами. После этого его приятель, 33-летний гражданин, забрал деньги и паспорт пострадавшего, - добавили в МВД.

От полученных травм инвалид не смог подняться.

На помощь подоспел ближайший наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

Мужчины написали явку с повинной.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ялте утонул 30-летний мужчина, пытаясь спасти своего товарища
Под Симферополем на пешеходном переходе сбили мужчину
Погода в Крыму на 22 апреля: облачно и до +15 градусов
В Симферополе 22 апреля частично отключат свет на 4 улицах
Офицер полиции из Севастополя помогал тушить пожар в Южном Судане
В горах Крыма застрял УАЗик с 2 пассажирами
В Крыму 22, 23 и 24 апреля ожидаются заморозки
В Крыму сорвался со склона горы 46-летний севастополец
«Душил и поднес нож к горлу»: Крымчанку спасли от озверевшего мужа
Погода в Крыму на 21 апреля: без осадков и тепло до +13
Крым планирует увеличить грузооборот с Сирией
На ЯМЭФ подписали больше 100 соглашений на 215 миллиардов рублей
Синоптики прогнозируют 21 апреля заморозки в Симферополе
Ангарский перевал в Крыму засыпало снегом
В Севастополе восстановили электроснабжение дома рядом с которым произошел обвал подпорной стены
Аксенов: Объем строительства жилья в Крыму в ближайшие годы вырастет в 4 раза
В Крыму 20 апреля ожидается дождь со снегом и до +14 градусов тепла
В детском центре «Артек» 22 апреля пройдет многочасовой экологический марафон
В Евпатории построят спорткомплекс за 130 миллионов рублей
Дождь со снегом: В Крыму на 20 апреля объявили штормовое предупреждение
Появилось видео, как в Севастополе достают машины после обвала стоянки
Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо
Объем инвестиций в Крым вырос за пять лет в 19 раз
Жительнице Симферополя кредитный кооператив вернет 200 тысяч рублей
В Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии
В Крыму появится завод по производству кофе
Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым