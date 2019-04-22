В Ялте полицейские задержали мужчин, которые избили и ограбили инвалида

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-22T10:12:50+03:00

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Сотрудники полиции в Ялте задержали двух мужчин, которые побили и ограбили 56-летнего глухонемого инвалида. У него они отобрали российский паспорт и 9 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, ранее судимые жители соседнего государства были пьяными и, пытаясь скрыться от непогоды, зашли в пустующее здание.

Там они и встретили потерпевшего.

- Один из них попытался с ним пообщаться, но глухонемой инвалид не отвечал. Оскорбившись подобным поведением, 30-летний мужчина принялся бить заявителя ногами. После этого его приятель, 33-летний гражданин, забрал деньги и паспорт пострадавшего, - добавили в МВД.

От полученных травм инвалид не смог подняться.

На помощь подоспел ближайший наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

Мужчины написали явку с повинной.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU