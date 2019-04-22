В Ялте утонул 30-летний мужчина, пытаясь спасти своего товарища

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-22T11:23:24+03:00

Он нырнул за ним, но не рассчитал свои силы

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В воскресенье, 21 апреля, в поселке Гаспра погиб молодой мужчина в попытке спасти своего товарища, который поскользнулся и упал в воду.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, группа молодых людей из Москвы отдыхала в конце пирса.

Один из приезжих поскользнулся, упал в воду и стал тонуть, а второй нырнул за ним, чтобы спасти товарища.

Но и сам начал тонуть.

- Одного пострадавшего охранник пляжа вытащил на берег и передали врачам скорой помощи, а второго самостоятельно найти не удалось, - добавили в пресс-службе.

На место происшествия выдвинулись крымские спасатели и приступили к поисково-спасательным работам на море.

Спустя 30 минут сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили тело второго пострадавшего и эвакуировали его на берег.

- К сожалению, 30-летний мужчина погиб, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.

Глава чрезвычайного ведомства отметил, что, по статистике, в половине случаев гибель на водных объектах происходит именно в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU