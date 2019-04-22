На крымских автостанциях запустили сервис анонимных СМС-отзывов
В Крыму на автостанциях начал работать новый сервис - анонимные СМС-отзывы. На вокзалах размещены листовки с номерами телефонов.
Как рассказали в пресс-службе «Крымавтотранса», задача этого сервиса является оптимизировать коммуникацию между предприятием и пассажирами. Общение происходит с помощью привычной и удобной мобильной связи.
- Текст сообщения приходит в личный кабинет специального портала, без идентификации номера телефона, и ответ направляется в зависимости от отзыва либо сразу, либо после сбора информации, - сообщил директор предприятия Игорь Коробчук.
Номера телефонов по сетям автостанций для анонимных СМС-отзывов:
Алуштинская +7(978)1005030
Бахчисарайская +7(978)1005060
Белогорская +7(978)1005070
Джанкойская +7(978)1005090
Евпаторийская +7(978)1006080
Керченская +7(978)1006050
Красноперекопская +7(978)1006020
Симферопольская +7(978)1005080
Судакская +7(978)1006040
Феодосийская +7(978)1006030
Ялтинская +7(978)1005040
ИСТОЧНИК KP.RU