На крымских автостанциях запустили сервис анонимных СМС-отзывов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-22T14:58:00+03:00

Ответ направляется сразу или после сбора информации

Изменить размер текста: A A

В Крыму на автостанциях начал работать новый сервис - анонимные СМС-отзывы. На вокзалах размещены листовки с номерами телефонов.

Как рассказали в пресс-службе «Крымавтотранса», задача этого сервиса является оптимизировать коммуникацию между предприятием и пассажирами. Общение происходит с помощью привычной и удобной мобильной связи.

- Текст сообщения приходит в личный кабинет специального портала, без идентификации номера телефона, и ответ направляется в зависимости от отзыва либо сразу, либо после сбора информации, - сообщил директор предприятия Игорь Коробчук.

Номера телефонов по сетям автостанций для анонимных СМС-отзывов:

Алуштинская +7(978)1005030

Бахчисарайская +7(978)1005060

Белогорская +7(978)1005070

Джанкойская +7(978)1005090

Евпаторийская +7(978)1006080

Керченская +7(978)1006050

Красноперекопская +7(978)1006020

Симферопольская +7(978)1005080

Судакская +7(978)1006040

Феодосийская +7(978)1006030

Ялтинская +7(978)1005040

ИСТОЧНИК KP.RU