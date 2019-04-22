В Крыму к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны увеличат единоразовые денежные выплаты

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-22T17:26:44+03:00

Все необходимые средства в бюджете есть Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму к 74-й годовщине Победы ветераны получат единоразовые денежную выплату, которую увеличат до 10 тысяч рублей. Уже до конца недели освободители полуострова, партизаны и подпольщики, которых осталось 97 человек, получат оставшуюся сумму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Кроме того, инвалиды войны в этом году получат 15 тысяч рублей, участники боевых действий - 7 тысяч, члены семей погибших и жертвы нацистских преследований и узники - 5 тысяч.

- Аналогичную выплату получат труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма, в том время как ранее они получали всего 551 рубль, - добавил Аксенов.

Он отметил, что все необходимые средства в бюджете есть.

Также ветеранам войны увеличат размер матпомощи на проведение капремонта - с 100 до 200 тысячи рублей.

Параллельно с этим планируется расширение категорий граждан, которых затрагивает данная программа.

- Обозначенная сумма будет выплачиваться раз в 5 лет, - резюмировал Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU