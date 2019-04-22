На центральных улицах Севастополя 29 и 30 апреля ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 18:42 2019-04-22T18:42:12+03:00

Это связано с празднованием Дня пожарной охраны России

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В Севастополе на центральных улицах 29 и 30 апреля ограничат движение транспорта. Это связано с празднованием Дня пожарной охраны России.

Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, 29 апреля с 20.00 до 30 апреля 10.00 вводится временное ограничение остановки и стоянки машин на площади Суворова - улице Ленина - проспекте Нахимова.

- 30 апреля с 08:50 до 09:30 вводится временное прекращение движения всех транспортных средств от площади Суворова - улицы Ленина - проспекта Нахимова до пересечения с улицей Айвазовского, - добавили в пресс-службе правительства.

СПРАВКА «КП»

День пожарной охраны России ежегодно отмечается 30 апреля. В 2019 году праздник проходит 21-й раз. В торжествах участвуют сотрудники противопожарных служб, студенты и преподаватели ВУЗов МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU