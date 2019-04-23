Ялтинская мошенница "заработала" 1,5 миллиона рублей на продаже недвижимости
Ялтинская мошенница выманила 1,5 миллиона рублей у двух местных жителей, продавая им недвижимость.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, два гражданина подали заявления в отделение полиции. Они сообщили, что отдали женщине задаток для покупки недвижимости в Ялте. Потом она пропала.
Полицейские задержали 43-летнюю жительницу Ялты, которая не была ранее судима.
Женщина призналась, что обманывала людей. Она предлагала потенциальным покупателям помощь в покупке квартиры, брала задаток, а потом отключала телефон и не выходила на связь.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU