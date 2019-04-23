2019-04-23T10:14:35+03:00
Общество

Ялтинская мошенница "заработала" 1,5 миллиона рублей на продаже недвижимости

Она брала с клиентов задаток, а потом исчезала
Надежда ДАЦЮК
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Ялтинская мошенница выманила 1,5 миллиона рублей у двух местных жителей, продавая им недвижимость.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, два гражданина подали заявления в отделение полиции. Они сообщили, что отдали женщине задаток для покупки недвижимости в Ялте. Потом она пропала.

Полицейские задержали 43-летнюю жительницу Ялты, которая не была ранее судима.

Женщина призналась, что обманывала людей. Она предлагала потенциальным покупателям помощь в покупке квартиры, брала задаток, а потом отключала телефон и не выходила на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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