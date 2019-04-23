Строительство развязки и реконструкция моста: В Севастополе утвердили проект планировки 8-го этапа трассы «Таврида»
В Севастополе правительство утвердило проект планировки восьмого этапа федеральной трассы «Таврида». Его вынесли на публичные слушания, после которых - переработали.
Как сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров, там построят два надземного пешеходного перехода: за Ялтинским кольцом (напротив СНТ «Рубин») и от кольца на Инкерман, а также сделают дополнительные остановки.
- Согласно проекту, 8-ой этап условно разделен на две части, и состоит из реконструкции существующей автомобильной дороги Севастополь - Инкерман протяженностью 6,25 километра и строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении ее с автодорогой Ялта - Севастополь на месте существующего Ялтинского кольца, - дополнил пресс-секретарь.
Его общая протяженность составляет около 8 километров.
Кроме того, проект предусматривает предусматривает строительство транспортной развязки в двух уровнях напротив полигона ТБО, реконструкцию путепровода через ул. Нефтяная и ж/д пути, моста через реку Черная, путепровода и транспортной развязки через ул. Чернореченскую и ж/д пути.
Что касается работ по поиску взрывоопасных предметов, они начнутся во втором полугодии 2019 года, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU