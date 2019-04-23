Житель Севастополя получил 17 лет тюрьмы за сбыт и контрабанду наркотиков
Севастопольский городской суд приговорил 48-летнего местного жителя к 17-ти годам лишения свободы за сбыт и контрабанду наркотиков в крупном размере.
Он занимался этим около полугода, а также заставил своего знакомого, гражданина Украины, перевезти через границу крупную партию марихуаны.
В дальнейшем наркотики должны были продавать в Севастополе.
Как сообщили в пресс-службе суда, в феврале 2017 года сотрудники ФСБ задержали украинца с поличным, поэтому сообщникам довести план до конца не удалось.
Мужчины пытался провезти наркотики в бензобаке машины.
- Из незаконного оборота изъяли наркотические средства на общую сумму около 10 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе суда.
Дома у организатора преступной схемы нашли 10 тысяч долларов. Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Тогда силовики задержали и организатора преступной схемы. В его доме обнаружили полкилограмма каннабиса, 10 тысяч долларов и несколько доз амфетамина для личного употребления.
В результате суд назначил ему 17 лет лишения свободы, а его пособнику - 8 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной пособии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу с 23 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU