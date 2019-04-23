2019-04-23T13:15:35+03:00
Происшествия

Житель Севастополя получил 17 лет тюрьмы за сбыт и контрабанду наркотиков

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Александра КОРШУНОВА
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Его подельник пытался перевезти наркотики из Украины в Севастополе в бензобаке автомобиля. Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЕго подельник пытался перевезти наркотики из Украины в Севастополе в бензобаке автомобиля. Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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Севастопольский городской суд приговорил 48-летнего местного жителя к 17-ти годам лишения свободы за сбыт и контрабанду наркотиков в крупном размере.

Он занимался этим около полугода, а также заставил своего знакомого, гражданина Украины, перевезти через границу крупную партию марихуаны.

В дальнейшем наркотики должны были продавать в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе суда, в феврале 2017 года сотрудники ФСБ задержали украинца с поличным, поэтому сообщникам довести план до конца не удалось.

Мужчины пытался провезти наркотики в бензобаке машины.

- Из незаконного оборота изъяли наркотические средства на общую сумму около 10 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе суда.

Дома у организатора преступной схемы нашли 10 тысяч долларов. Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Дома у организатора преступной схемы нашли 10 тысяч долларов. Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Тогда силовики задержали и организатора преступной схемы. В его доме обнаружили полкилограмма каннабиса, 10 тысяч долларов и несколько доз амфетамина для личного употребления.

В результате суд назначил ему 17 лет лишения свободы, а его пособнику - 8 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной пособии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу с 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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