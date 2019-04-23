В Крыму начала работать «горячая линия» по вопросам клещевых инфекций
В Крыму начала работать «горячая линия» по профилактике заболеваний и инфекций, которые передаются клещами. Это связано с началом эпидсезона, сообщили в пресс-службе Мининформа Республики Крым.
- В связи с началом эпидсезона по инфекциям, передающимся клещами для населения и гостей Крыма и Севастополя, на базе межрегионального управления Роспотребнадзора с 1 по 15 мая 2019 года работает телефон «горячей линии», - добавили в пресс-службе.
Номер телефона: +7(978) 919-11-23
Вопросы для консультации:
- эпидемическая ситуация по заболеваемости клещевыми инфекциями на
территории Крыма
- меры профилактики клещевых инфекций
- вопросы иммунизации населения против клещевого энцефалита.
Режим работы телефона «горячей линии» ежедневно с 9.00 до 18.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU