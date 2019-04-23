2019-04-23T16:34:39+03:00
Общество

В Крыму начала работать «горячая линия» по вопросам клещевых инфекций

Звонить можно с 9.00 до 18.00
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму начала работать «горячая линия» по профилактике заболеваний и инфекций, которые передаются клещами. Это связано с началом эпидсезона, сообщили в пресс-службе Мининформа Республики Крым.

- В связи с началом эпидсезона по инфекциям, передающимся клещами для населения и гостей Крыма и Севастополя, на базе межрегионального управления Роспотребнадзора с 1 по 15 мая 2019 года работает телефон «горячей линии», - добавили в пресс-службе.

Номер телефона: +7(978) 919-11-23

Вопросы для консультации:

- эпидемическая ситуация по заболеваемости клещевыми инфекциями на

территории Крыма

- меры профилактики клещевых инфекций

- вопросы иммунизации населения против клещевого энцефалита.

Режим работы телефона «горячей линии» ежедневно с 9.00 до 18.00.

Выходные: суббота, воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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