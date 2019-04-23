Врачебная ошибка: В Севастополе родители умершего мальчика взыскали с больниц 1,7 миллиона рублей
С севастопольских больниц родители умершего семилетнего мальчика взыскали 1,7 миллиона рублей морального вреда.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, в апреле 2017 года врач больницы №4 поставил ребенку диагноз ОРВИ, фарингит, назначено амбулаторное лечение.
У мальчика не опускалась температура, поэтому его госпитализировали в инфекционную больницу. Оттуда его перевели в детский больничный комплекс.
Через два дня ребенок умер от пневмонии.
- После проведения судебно-медицинской экспертизы установили, что во время лечения мальчику оказывалась медицинская помощь не в полном объеме, с недостатками: позднее выполнение диагностики заболевания, не проведена оценка полученных результатов анализа крови с соответствующей коррекцией терапии, неверный выбор стартовой антибактериальной терапии, недооценка тяжести дыхательной недостаточности, а также другие врачебные ошибки, - добавили в пресс-службе суда.
Также эксперты пришли к выводу, что на причину смерти также оказало влияние и тяжесть заболевания, поэтому они не смогли прийти к однозначному выводу о прямой связи между действиями врачей и наступлением летального исхода.
На данный момент решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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