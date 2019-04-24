Погода в Крыму на 24 апреля: до +20 и облачно

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-24T07:29:36+03:00

Будет дуть восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Крыму 24 апреля будет облачно. Столбики термометров покажут до +20 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Днем до +19 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В Севастополе столбики термометров покажут до +16 градусов днем. Небо будет затянуто тучами, но осадков не ожидается.

На ЮБК 24 апреля переменная облачность, Без осадков. Днем будет от +17 до +19 градусов.

В Керчи сегодня небольшая облачность. Ветер днем юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU