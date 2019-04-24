2019-04-24T18:33:48+03:00
Общество

Житель Старого Крыма получил шесть лет тюрьмы за подрыв городской елки

Мужчина нашел взрывоопасный предмет, а потом использовал его у здания городской администрации
Надежда ДАЦЮК
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40-летнему жителю Старого Крыма 24 апреля вынесли приговор - он подобрал взрывное устройство и взорвал елку у здания администрации.

Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, в середине декабря мужчина нашел взрывоопасный предмет среди мусора в заброшенном здании и подобрал его. Эксперты определили, что это была ручная осколочная наступательная граната РГ-42, снаряженная унифицированным запасом (взрывателем) ручных гранат УЗРГМ.

Пару недель боеприпас лежал у него дома.

29 декабря мужчина много выпил и решил пойти с найденным раньше предметом к зданию администрации, где стояла городская новогодняя елка.

Дальше местный житель прикрепил устройство на деревянную конструкцию тумбы у основания елки и подорвал его.

- В результате незаконных действий гражданина грубо нарушены нормальная деятельность муниципального образования, общественный порядок и спокойствие окружающих, а также повреждено имущество городской администрации на общую сумму 45985 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый во время заседания рассказал, что на его поведение повлияло количество выпитых спиртных напитков.

Суд признал местного жителя виновным по части 3 статьи 213 УК РФ и части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы и штраф в размере 20 тысяч рублей. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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