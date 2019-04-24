Житель Старого Крыма получил шесть лет тюрьмы за подрыв городской елки
40-летнему жителю Старого Крыма 24 апреля вынесли приговор - он подобрал взрывное устройство и взорвал елку у здания администрации.
Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, в середине декабря мужчина нашел взрывоопасный предмет среди мусора в заброшенном здании и подобрал его. Эксперты определили, что это была ручная осколочная наступательная граната РГ-42, снаряженная унифицированным запасом (взрывателем) ручных гранат УЗРГМ.
Пару недель боеприпас лежал у него дома.
29 декабря мужчина много выпил и решил пойти с найденным раньше предметом к зданию администрации, где стояла городская новогодняя елка.
Дальше местный житель прикрепил устройство на деревянную конструкцию тумбы у основания елки и подорвал его.
- В результате незаконных действий гражданина грубо нарушены нормальная деятельность муниципального образования, общественный порядок и спокойствие окружающих, а также повреждено имущество городской администрации на общую сумму 45985 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый во время заседания рассказал, что на его поведение повлияло количество выпитых спиртных напитков.
Суд признал местного жителя виновным по части 3 статьи 213 УК РФ и части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы и штраф в размере 20 тысяч рублей. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU