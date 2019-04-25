2019-04-25T08:29:48+03:00
Общество

Погода в Крыму на 25 апреля: днем до +23

Утром в степных и предгорных районах ожидаются заморозки
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Погода радует теплом.Погода радует теплом.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Погода в Крыму 25 апреля будет теплой и солнечной. Осадков не ожидается, сильных ветров тоже.

- Такая приятная погода сохранится до конца недели. Ночью температура воздуха 3-8 тепла, в четверг и пятницу в степных и предгорных районах на поверхности почвы вероятны заморозки 0…-2, днем воздух будет прогреваться до 18-23 тепла, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +15…+17.

В Керчи утром туман 200-500 метров. Ветер переменных направлений 2-5 м/с, днем воздух прогреется до +16…+18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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