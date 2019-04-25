Как будет ходить транспорт в Симферополе 1 мая

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-25T09:35:34+03:00

Движение ограничат с 6.00 до 14.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе 1 мая ограничат движение транспорта. В городе будет проходить праздничное шествие.

С 6.00 до 14.00 движение будет ограничено на следующих улицах:

- по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева)

- по улице Козлова (на участке от площади Амет-Хана Султана до пересечения улицы Козлова и улицы Севастопольской)

- по улице Маяковского (на участке от площади Амет-Хана Султана до пересечения с улицей Жуковского)

по улице Севастопольской (на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения с проспектом Кирова)

Парковка на этих участках запрещена с 5.00 до 14.00.

- С целью обеспечения безопасности в местах проведения шествия будет работать эвакуатор, - предупредили в пресс-службе администрации города. – Общественный транспорт будет ходить в объезд. Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

Фото: simadm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU