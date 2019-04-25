В Крыму с 1 июня отменят национальный роуминг
С 1 июня в Крыму отменят национальный роуминг. Как рассказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, прибыль операторам обеспечит успешный курортный сезон в республике.
Он отметил, что ранее операторы рассказывали, что, если не будет роуминга, то они потерпят большие убытки.
- Но на самом дела о причине того, что выручка возрастает от числа абонентов, которое увеличивается, то они только в выигрыше. Даже с вычетом налогов их доходы только увеличились, - дополнил Артемьев.
Глава уверен, что в 2019 году в Крым заедет рекордное число людей.
- Я не сомневаюсь, что после окончательной отмены национального роуминга, что произошло юридические, и уже принят закон, то, думаем, компании только выиграют, - резюмировал глава ФАС, передает "РИА Новости".
СПРАВКА "КП"
Национальный роуминг - это услуги связи, которые предоставляются за пределами "домашнего" региона по другой цене.
ИСТОЧНИК KP.RU