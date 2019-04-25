2019-04-25T09:36:46+03:00
Общество

В Крыму с 1 июня отменят национальный роуминг

Операторы получат прибыль от успешного курортного сезона на полуострове
Александра КОРШУНОВА
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Прибыль операторам обеспечит успешный курортный сезон в республикеПрибыль операторам обеспечит успешный курортный сезон в республикеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С 1 июня в Крыму отменят национальный роуминг. Как рассказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, прибыль операторам обеспечит успешный курортный сезон в республике.

Он отметил, что ранее операторы рассказывали, что, если не будет роуминга, то они потерпят большие убытки.

- Но на самом дела о причине того, что выручка возрастает от числа абонентов, которое увеличивается, то они только в выигрыше. Даже с вычетом налогов их доходы только увеличились, - дополнил Артемьев.

Глава уверен, что в 2019 году в Крым заедет рекордное число людей.

- Я не сомневаюсь, что после окончательной отмены национального роуминга, что произошло юридические, и уже принят закон, то, думаем, компании только выиграют, - резюмировал глава ФАС, передает "РИА Новости".

СПРАВКА "КП"

Национальный роуминг - это услуги связи, которые предоставляются за пределами "домашнего" региона по другой цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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