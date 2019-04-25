Украинец пытался прорваться через границу с Крымом без документов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-25T13:20:34+03:00

Он проявлял осторожность и постоянно «залегал» на землю. Фото: скрин из видео Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым

Он приехал из соседнего государства на полуостров в «поисках лучшей жизни»

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39-летний украинец пытался прорваться через государственную границу в обход пунктов пропуска. Но сотрудники Погранслужбы с помощью экранов монитора увидели его силуэт и траекторию движения.

Он проявлял осторожность и постоянно «залегал» на землю, чтобы осмотреться, но его все равно задержала тревожная группа.

- Оказалось, что украинец приехал на полуостров в поисках «лучшей жизни», на заработки, однако спустя несколько месяцев, утратив документы, удостоверяющие личность, принял решение вернуться на родину, - добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или принудительные работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/705301" frameborder="0"></iframe> На границе Крыма с Украиной задержали 39-летнего мужчину.Пограничники задержали 39-летнего украинца, который пытался пересечь границу без документов. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.! другой источник

ВАЖНО

Если у иностранного гражданина возникли трудности на территории РФ, то он может обратиться за помощью к представителям государственных органов в рамках их компетенции либо в ближайшее представительство своей страны, расположенное на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU