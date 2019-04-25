Украинец пытался прорваться через границу с Крымом без документов
39-летний украинец пытался прорваться через государственную границу в обход пунктов пропуска. Но сотрудники Погранслужбы с помощью экранов монитора увидели его силуэт и траекторию движения.
Он проявлял осторожность и постоянно «залегал» на землю, чтобы осмотреться, но его все равно задержала тревожная группа.
- Оказалось, что украинец приехал на полуостров в поисках «лучшей жизни», на заработки, однако спустя несколько месяцев, утратив документы, удостоверяющие личность, принял решение вернуться на родину, - добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или принудительные работы.
На границе Крыма с Украиной задержали 39-летнего мужчину.Пограничники задержали 39-летнего украинца, который пытался пересечь границу без документов. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU