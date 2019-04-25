100 спасателей тушили условный пожар на борту самолета в аэропорту "Симферополь"

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-25T14:31:15+03:00

По легенде у лайнера загорелось левое крыло Фото: Наталья Гоцанюк

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В четверг, 25 апреля, в аэропорту «Симферополь» прошли масштабные учения, в которых приняли участие больше 100 человек и еще 20 единиц специализированной техники. Сотрудники спасательных служб отрабатывали действия по аварийной посадке и тушению пассажирского самолета.

Сотрудники чрезвычайных ведомств начали работу по сигналу о тревогеФото: Наталья Гоцанюк

По легенде, у лайнера не выходило шасси, командир экипажа принял решение об аварийной посадке. Во время этого у самолета разрушилось левое крыло, загорелся двигатель, а топливо разилось по полосе.

Перед тем, как воздушное судно должно было приземлиться, на полосу нанесли специальную пенуФото: Наталья Гоцанюк

- После сигнала тревоги два пожарных автомобиля нанесли специальную пену на полосу перед условным приземлением воздушного судна, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

А после этого началось тушение возгорания на воздушном судне и эвакуация пассажиров.

Спасатели сразу начали тушить возгораниеФото: Наталья Гоцанюк

Всего удалось спасли 55 условных пассажиров и членов экипажа самолета, которые получили разные травмы.

Удалось эвакуировать 55 условных пассажировФото: Наталья Гоцанюк

Как добавили в пресс-службе, учения показали высокую готовность всех подразделений к нештатным ситуациям в аэропорту и подтвердили профессионализм спасателей.

Учения показали высокую готовность всех подразделений к нештатным ситуациям в аэропортуФото: Наталья Гоцанюк

Во время операции аэропорт работал в обычном режиме, все рейсы выполнялись по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU