Главврач "скорой" в Севастополе незаконно повысил себе зарплату и получил два года условно

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-25T15:41:52+03:00

Также повышенные оклады получали его заместители

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В Севастополе суд оставил в силе приговор в отношении главного врача «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», который незаконно повышел зарплату себе и своим заместителям.

Как сообщили в пресс-службе городского суда, подсудимый 31 декабря 2015 года издал приказ об изменении штатного расписания, которым увеличил себе должностной оклад.

Таким образом, он повысил зарплату себе, заместителям, главному фельдшеру, главному бухгалтеру.

Он знал, что для этого штатного расписания недостаточно, а соответствующий приказ департаментом здравоохранения Севастополя не издавался.

- Кроме того, главврач намеренно скрыл от работников учреждения реальный размер установленного ему оклада, - добавили в суде.

Таким образом в период с января 2016 по июнь 2017 года общая сумма незаконно выплаченных средств составила 706 тысяч рублей. При этом 240 из них получил главный врач.

В итоге суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, «связанные с осуществлением функций представителя власти».

Также с него взыскали ущерб в размере 706 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Напомним, в Севастополе на фельдшера "скорой" набросилась пациентка и избила ее. Но руководство "Центра" обвинило девушку в том, что она оказывала медицинскую помощь без согласия больного.

ИСТОЧНИК KP.RU