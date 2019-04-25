В Симферополе 77-летняя пенсионерка угрожала своей знакомой ножом на почве ревности

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-25T16:25:38+03:00

Это произошло из-за мужа одной из женщин

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В Симферополе в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее знакомая набросилась на нее с ножом. Она угрожала ей расправой.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, по подозрению в нападении задержали 77-летнюю пенсионерку.

Оказалось, что женщина решилась на такой шаг на почве ревности из-за мужа.

- Отстаивая свое мнение, подозреваемая взяла нож, подкараулила знакомую на улице и бросилась на нее с угрозами убийства, - добавили в пресс-службе.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело.

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, житель Севастополя приговорили к 6-ти годам тюрьмы за попытку убийства. Оказалось, что он заглянул в гости к другу и увидел, что тот выпивает вместе с его женой. На почве ревности разгорелась ссора, дело дошло до драки. Разгневанный супруг решил прибегнуть к радикальным методам: схватил нож и попробовал заколоть соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU