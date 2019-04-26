2019-04-26T07:18:10+03:00
Общество

Погода в Крыму на 26 апреля: облачно, без осадков и до +22 градусов

В предгорных и степных районах полуострова ожидаются заморозки
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе и Керчи возможен туманВ Севастополе и Керчи возможен туманФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +20…+22°.

В Севастополе в пятницу малооблачно, ночью и утром возможен туман. Осадков не ожидается. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+7°, а днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма также без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, а днем +16…+18 градусов.

В Керчи сегодня осадков не ожидается, будет малооблачно. Утром местами туман 500-1000 метров. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночь +5…+7 градусов, а днем +18…+20°.

В Крымском гидрометцентре напомним, что ночью и утром 26 апреля в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы сохранятся заморозки 0… -2°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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