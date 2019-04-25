Для завода «Крымский Титан» в Армянске создали проект станции нейтрализации кислых стоков

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-25T17:38:52+03:00

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В Армянске создадут проект станции нейтрализации кислых стоков для завода «Крымский Титан». Также установят насосную станцию, которая будет проводить забор содержимого в кислонакопителя и очищать его.

Уже к концу августа - началу сентября планируется начать пусконаладочные работы.

- Вся актуальная информация по замерам должна публиковаться на сайте администрации города. Параллельно с этим должны быть проработаны планы мероприятий в случае непредвиденной ситуации и приближению к ПДК (предельно допустимая концентрация - при.Ред.), - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также он подчеркнул, что при повышении температуры воздуха увеличат периодичность забора проб.

А с 1 апреля в тестовом режиме запустили автоматизированный пост в Армянске. При этом мониторинг в городе ведется круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU