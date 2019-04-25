Для завода «Крымский Титан» в Армянске создали проект станции нейтрализации кислых стоков
В Армянске создадут проект станции нейтрализации кислых стоков для завода «Крымский Титан». Также установят насосную станцию, которая будет проводить забор содержимого в кислонакопителя и очищать его.
Уже к концу августа - началу сентября планируется начать пусконаладочные работы.
- Вся актуальная информация по замерам должна публиковаться на сайте администрации города. Параллельно с этим должны быть проработаны планы мероприятий в случае непредвиденной ситуации и приближению к ПДК (предельно допустимая концентрация - при.Ред.), - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также он подчеркнул, что при повышении температуры воздуха увеличат периодичность забора проб.
А с 1 апреля в тестовом режиме запустили автоматизированный пост в Армянске. При этом мониторинг в городе ведется круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU