Под Бахчисараем грузовик столкнулся с легковушкой: Пострадала девушка

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-26T09:07:32+03:00

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На трассе «Симферополь-Севастополь» в районе Бахчисарая произошло ДТП с участием двух машин. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

За рулем автомобиля был мужчина, а на заднем сидении сидела девушка с ребенком.

Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», ее в тяжелом состоянии увезли на «скорой помощи», а ребенок не пострадал.

О причинах ДТП пока нет информации, но автолюбители пишут, что иномарка «выскочила» на встречную полосу передам КАМАЗом, поэтому и произошло столкновение.

- Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, наверное, водитель не справился с управлением. Я за ним ехал об Бахчисарая, а после Железнодорожного обогнал. Поэтому увидел эту аварию в боковое стекло, - написал один из очевидцев в группе в соцсети.

Некоторые водители отмечают, что на этом участке вообще запрещен обгон, согласно временной разметке.

На месте аварии работали сотрудники ДТП, причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU