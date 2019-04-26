2019-04-26T09:07:32+03:00
Происшествия

Под Бахчисараем грузовик столкнулся с легковушкой: Пострадала девушка

Водитель выехал на встречную полосу
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Причины аварии выясняются. Фото: скрин из видео группы "Автопартнер Крым"/Игорь КлиментовПричины аварии выясняются. Фото: скрин из видео группы "Автопартнер Крым"/Игорь Климентов
Изменить размер текста:

На трассе «Симферополь-Севастополь» в районе Бахчисарая произошло ДТП с участием двух машин. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

За рулем автомобиля был мужчина, а на заднем сидении сидела девушка с ребенком.

Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», ее в тяжелом состоянии увезли на «скорой помощи», а ребенок не пострадал.

О причинах ДТП пока нет информации, но автолюбители пишут, что иномарка «выскочила» на встречную полосу передам КАМАЗом, поэтому и произошло столкновение.

- Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, наверное, водитель не справился с управлением. Я за ним ехал об Бахчисарая, а после Железнодорожного обогнал. Поэтому увидел эту аварию в боковое стекло, - написал один из очевидцев в группе в соцсети.

Некоторые водители отмечают, что на этом участке вообще запрещен обгон, согласно временной разметке.

На месте аварии работали сотрудники ДТП, причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымская пенсионерка получила травмы в горах
Грузовикам запретили в жару ездить по крымским трассам
В Ботаническом саду Симферополя зацвела сакура
Погода в Крыму на 26 апреля: облачно, без осадков и до +22 градусов
«Виталик, под капот надо полить, под капот!»: В Севастополе на платной стоянке загорелась машина
В Севастополе 1 мая перекроют часть города
На ремонт дорог в Симферополе дополнительно выделят 388 миллионов рублей
Для завода «Крымский Титан» в Армянске создали проект станции нейтрализации кислых стоков
В Симферополе 77-летняя пенсионерка угрожала своей знакомой ножом на почве ревности
Главврач "скорой" в Севастополе незаконно повысил себе зарплату и получил два года условно
100 спасателей тушили условный пожар на борту самолета в аэропорту "Симферополь"
Украинец пытался прорваться через границу с Крымом без документов
В крымских горах потерялись туристы из Новосибирска и Челябинска
Владимир Путин пригласил китайских туристов приехать в Крым
В Севастополе на Пасху можно побывать на выставке в Херсонесе
Сгоревший в Черном море танкер «Маэстро» отбуксировали из российских вод
В Крыму с 1 июня отменят национальный роуминг
В Крыму проходят учения ракетчиков и артиллеристов дивизионов «Бал», «Бастион» и «Берег»
Как будет ходить транспорт в Симферополе 1 мая
Погода в Крыму на 25 апреля: днем до +23
В Симферополе 25 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке
Житель Старого Крыма получил шесть лет тюрьмы за подрыв городской елки