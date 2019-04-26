Под Бахчисараем грузовик столкнулся с легковушкой: Пострадала девушка
На трассе «Симферополь-Севастополь» в районе Бахчисарая произошло ДТП с участием двух машин. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
За рулем автомобиля был мужчина, а на заднем сидении сидела девушка с ребенком.
Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», ее в тяжелом состоянии увезли на «скорой помощи», а ребенок не пострадал.
О причинах ДТП пока нет информации, но автолюбители пишут, что иномарка «выскочила» на встречную полосу передам КАМАЗом, поэтому и произошло столкновение.
- Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, наверное, водитель не справился с управлением. Я за ним ехал об Бахчисарая, а после Железнодорожного обогнал. Поэтому увидел эту аварию в боковое стекло, - написал один из очевидцев в группе в соцсети.
Некоторые водители отмечают, что на этом участке вообще запрещен обгон, согласно временной разметке.
На месте аварии работали сотрудники ДТП, причины аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU