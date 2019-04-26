В Ботаническом саду Симферополя зацвела сакура

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-26T10:00:00+03:00

В 2008 году сотрудники сада высадили около 50 саженцев сакуры. Фото: пресс-служба КФУ

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В Симферополе в Ботаническом саду Крымского федерального университета зацвела сакура. Точнее, это растение называется - вишня мелькопильчатая.

Как рассказали в пресс-службе КФУ, в 2008 году сотрудники сада высадили около 50 саженцев сакуры.

Такой сорт вишни произрастает в двух местах Ботсада. Фото: пресс-служба КФУ

Такой сорт вишни произрастает в двух местах: три сорта сакуры - на экспозиции «Лабиринт», где можно полюбоваться также колоновидной и плакучей формой этого дерева.

- Второе место - это кедрово-сакуровая аллея, которая была заложена в 70-х годах прошлого века студентами и преподавателями университета. Здесь деревья вишни сорта «Канзан» растут вместе с кедром ливанским, - добавили в пресс-службе.

Традиционно сакура считается символом Японии, где высаживают из нее целые сады. В стране именно так называют около десятка видов вишен, черемух, слив и миндаля.

ИСТОЧНИК KP.RU