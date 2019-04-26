В Ботаническом саду Симферополя зацвела сакура
В Симферополе в Ботаническом саду Крымского федерального университета зацвела сакура. Точнее, это растение называется - вишня мелькопильчатая.
Как рассказали в пресс-службе КФУ, в 2008 году сотрудники сада высадили около 50 саженцев сакуры.
Такой сорт вишни произрастает в двух местах Ботсада. Фото: пресс-служба КФУ
Такой сорт вишни произрастает в двух местах: три сорта сакуры - на экспозиции «Лабиринт», где можно полюбоваться также колоновидной и плакучей формой этого дерева.
- Второе место - это кедрово-сакуровая аллея, которая была заложена в 70-х годах прошлого века студентами и преподавателями университета. Здесь деревья вишни сорта «Канзан» растут вместе с кедром ливанским, - добавили в пресс-службе.
Традиционно сакура считается символом Японии, где высаживают из нее целые сады. В стране именно так называют около десятка видов вишен, черемух, слив и миндаля.
ИСТОЧНИК KP.RU