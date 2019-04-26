У берегов Крыма корабли «Ейск» и «Касимов» провели поиск и уничтожение подводной лодки

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-26T11:57:17+03:00

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В Черном море у берегов Крыма малые противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов» провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. И отрабатывались тактические приемы по ее преследованию.

После военнослужащие отрабатывали уничтожение подводной лодки торпедами и реактивными бомбами.

В учениях принимал участие и противолодочный вертолет Ка-27М морской авиации.

Главная задача, которую нужно было выполнить - не допустить прорыва лодки между ними или с фланга.

А также не позволить ей уйти от слежения на глубину.

Военные успешно выполнили учебно-боевую задачу.

- Курс подлодки «неприятеля» активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменен в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами, - отметили в пресс-службе Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU