У берегов Крыма корабли «Ейск» и «Касимов» провели поиск и уничтожение подводной лодки
В Черном море у берегов Крыма малые противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов» провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. И отрабатывались тактические приемы по ее преследованию.
После военнослужащие отрабатывали уничтожение подводной лодки торпедами и реактивными бомбами.
В учениях принимал участие и противолодочный вертолет Ка-27М морской авиации.
Главная задача, которую нужно было выполнить - не допустить прорыва лодки между ними или с фланга.
А также не позволить ей уйти от слежения на глубину.
Военные успешно выполнили учебно-боевую задачу.
- Курс подлодки «неприятеля» активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменен в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами, - отметили в пресс-службе Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU