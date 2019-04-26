2019-04-26T12:58:49+03:00
Происшествия

Житель Феодосии получил три года условно за хранение 5 килограммов конопли

Еще он выращивал трехметровый куст этого растения
Александра КОРШУНОВА
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Экспертиза установила, что это - наркотическое вещество. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по КрымуЭкспертиза установила, что это - наркотическое вещество. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму
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В Феодосии 56-летнего мужчину, дома у которого в октябре 2018 года обнаружили больше пяти килограммов марихуаны, приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Также ему назначили испытательный срок - 2 года.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым, у него в дворе нашли части растений, которые содержали наркотические вещества общим весом 5,5 килограмма.

А также культивируемый куст конопли высотой около трех метров.

Что это действительно является наркотическим веществом установила экспертиза.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

- Феодосийский городской суд привлек виновного к ответственности с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца, условно, с испытательным сроком 2 года, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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