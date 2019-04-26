В Симферополе 26 апреля завершился отопительный сезон

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-26T13:20:35+03:00

На улице сейчас температура воздуха достигает +20 градусов

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В пятницу, 26 апреля, в Симферополе завершился отопительный сезон. Это связано с повышением температуры наружного воздуха - 20 градусов со знаком «плюс». Соответствующее постановление подписала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

- В частности, документом предписывается завершить отопительный сезон в Симферополе в жилых домах, учреждениях культуры и образовательных учреждениях с 8.00 часов утра 26 апреля 2019 года, - добавили в пресс-службе администрации.

Напомним, в крымской столице отопительный сезон официально завершился 10 апреля в соответствии с законодательством, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней значительно превышала 8 градусов.

А из-за резкого похолодание было принято решение возобновить подачу тепла в школы, детские сады и жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU