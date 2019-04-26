В Крыму на майские праздники ждут 240 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-26T14:14:21+03:00

За год власти рассчитывают принять 7 миллионов отдыхающих. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

В Крыму уровень бронирования на майские праздники превышает 80%. Исходя из этих данных, власти посчитали, что на майских праздник на полуострове отдохнуть около 240 тысяч туристов.

- Исходя из сложившейся динамики туристического потока, ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тысяч туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Напомним, с января по апрель в Крыму отдохнули 356,5 тысячи туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них 2% - граждане Украины.

Кстати, уровень бронирования номеров в санаториях и гостиницах на летний период уже превышает 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU