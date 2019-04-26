За первый квартал 2019 года Крым заработал на туризме 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-26T17:19:00+03:00

Это на 65% больше поступившей за аналогичный период 2018 года Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В первом квартале 2019 года Крым получил 690 тысяч налоговых поступлений от сферы туризма. Как сообщил профильный министр республики Вадим Волченко, эта сумма на 65% больше поступившей за аналогичный период 2018 года.

Тогда она составляла 419 миллионов рублей.

- Налоговые поступления от туристкой отрасли с 2014 года увеличились в 1,8 раза: в 2014 году эта сумма составляла 1,7 миллиарда рублей, в 2018 году - 3,2 миллиарда, - добавил Волченко.

Он отметил, что за 2018 год общий поток туристов создал денежный оборот в размере 500 миллиардов рублей. Получается, что объем налоговых поступлений смежных отраслей составляет от 50 до 100 миллиардов рублей.

- Эти цифры свидетельствуют о том, что Крым в перспективе за счет туристической отрасли способен сам финансировать социальные и глобальные инфраструктурные проекты, - резюмировал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU