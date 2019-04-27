Украинские пограничники заявили о проблемах на границе с Крымом

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-27T17:20:20+03:00

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Украинская государственная пограничная служба на своем официальном сайте заявила об осложнении пропуска жителей на пункте пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.

Они отмечают, что это якобы связано с "замедленным пропуском" российской стороны.

- На границе с Крымом наблюдается осложнение пропускных операции в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар", - добавили в Пограничной службе Украины.

Но, по информации от людей, которые пересекают границу, затруднение наблюдается именно с украинской стороны - пропускают не очень быстро.

- На российской стороне нет заторов. Да, едут много людей, но это, скорее всего, связано с праздничными днями, с майскими, - рассказали пассажиры.

СПРАВКА "КП"

На границы Республики Крым и Украины работают три пункта пропуска "Джанкой" (со стороны полуострова) - "Чонгар", "Перекоп" - "Чаплинка" и "Армянск" - "Каланчак".

ИСТОЧНИК KP.RU