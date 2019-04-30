2019-04-30T11:46:25+03:00
Общество

В Крыму турист из Приморского края сорвался с 10-метровой высоты

К нему на помощь выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Он потерял сознание. Фото: пресс-служба МЧС РКОн потерял сознание. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Крымским спасателям поступило сообщение о том, что на туристической тропе «Царский пляж - село Веселое», на горе Караул-Оба, с десятиметровой высоты упал мужчина.

Из-за этого он потерял сознание.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия выехали спасатели и машина «скорой помощи».

По прибытию они приступили к поисково-спасательной операции. Пострадавшего нашли на южном склоне горы Караул-Оба, в долине «Ада», в низине глубиной около 10-12 метров.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства наложили мужчине воротник Шанца и оказали психологическую помощь. Жителя Приморского края, 31-летнего мужчину, передали сотрудникам «скорой помощи», - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

Министр отметил, что спасатели уже больше 40 раз привлекались к поисковым работам в горно-лесной зоне, где оказали помощь 85 пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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