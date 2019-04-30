Выставка техники и праздничный концерт: В Севастополе отметили День пожарной охраны

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-30T12:27:49+03:00

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Во вторник, 30 апреля, в Севастополе отметили День пожарной охраны. На площади Нахимова прошли торжественные мероприятия, концерт и выставка пожарной техники.

Посмотреть на экспонаты техники было интересно взрослым и маленькимФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Заместитель губернатора города-героя Владимир Татарчук отметил, что в прошлом году спасатели ликвидировали больше 250 пожаров и спасли 37 жизней.

На площади Нахимова прошла выставка военной техникиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Некоторым сотрудникам МЧС и ветеранам пожарной охраны отметили ведомственными наградамиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- С момента вступления города Севастополя в состав Российской Федерации удалось добиться уменьшения общего количества пожаров. Всего пожарными города за отчетный период спасено 209 жизней. За это вам огромная благодарность, - поздравил замгубернатора.

Экспонаты заинтересовали многих жителей городаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ИСТОЧНИК KP.RU